SAFT: Safety Insurance Group Inc
72.59 USD 0.87 (1.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SAFTの今日の為替レートは、1.21%変化しました。日中、通貨は1あたり71.79の安値と72.73の高値で取引されました。
Safety Insurance Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
71.79 72.73
1年のレンジ
69.08 89.79
- 以前の終値
- 71.72
- 始値
- 72.31
- 買値
- 72.59
- 買値
- 72.89
- 安値
- 71.79
- 高値
- 72.73
- 出来高
- 153
- 1日の変化
- 1.21%
- 1ヶ月の変化
- -0.32%
- 6ヶ月の変化
- -7.72%
- 1年の変化
- -11.00%
