SAFT: Safety Insurance Group Inc
71.59 USD 1.00 (1.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SAFT ha avuto una variazione del -1.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 71.35 e ad un massimo di 72.95.
Segui le dinamiche di Safety Insurance Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
71.35 72.95
Intervallo Annuale
69.08 89.79
- Chiusura Precedente
- 72.59
- Apertura
- 72.85
- Bid
- 71.59
- Ask
- 71.89
- Minimo
- 71.35
- Massimo
- 72.95
- Volume
- 206
- Variazione giornaliera
- -1.38%
- Variazione Mensile
- -1.69%
- Variazione Semestrale
- -8.99%
- Variazione Annuale
- -12.22%
20 settembre, sabato