货币 / SAFT
SAFT: Safety Insurance Group Inc
71.51 USD 0.02 (0.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SAFT汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点71.31和高点72.35进行交易。
关注Safety Insurance Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
71.31 72.35
年范围
69.08 89.79
- 前一天收盘价
- 71.53
- 开盘价
- 72.35
- 卖价
- 71.51
- 买价
- 71.81
- 最低价
- 71.31
- 最高价
- 72.35
- 交易量
- 86
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- -1.80%
- 6个月变化
- -9.09%
- 年变化
- -12.32%
