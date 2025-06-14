Divisas / SAFT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SAFT: Safety Insurance Group Inc
71.72 USD 0.19 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SAFT de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 71.31, mientras que el máximo ha alcanzado 72.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Safety Insurance Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAFT News
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Langwell buys safety insurance shares worth $144,780
- Safety Insurance Group reports improved Q2 results, raises dividend
- Safety Insurance Group stock hits 52-week low at 69.2 USD
- Safety Insurance Group stock hits 52-week low at 70.58 USD
- Top 2 Financial Stocks That May Rocket Higher In Q3 - Safety Insurance Group (NASDAQ:SAFT), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
Rango diario
71.31 72.60
Rango anual
69.08 89.79
- Cierres anteriores
- 71.53
- Open
- 72.35
- Bid
- 71.72
- Ask
- 72.02
- Low
- 71.31
- High
- 72.60
- Volumen
- 172
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- -1.51%
- Cambio a 6 meses
- -8.82%
- Cambio anual
- -12.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B