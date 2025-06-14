FiyatlarBölümler
SAFT
SAFT: Safety Insurance Group Inc

71.59 USD 1.00 (1.38%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SAFT fiyatı bugün -1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.35 ve Yüksek fiyatı olarak 72.95 aralığında işlem gördü.

Safety Insurance Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
71.35 72.95
Yıllık aralık
69.08 89.79
Önceki kapanış
72.59
Açılış
72.85
Satış
71.59
Alış
71.89
Düşük
71.35
Yüksek
72.95
Hacim
206
Günlük değişim
-1.38%
Aylık değişim
-1.69%
6 aylık değişim
-8.99%
Yıllık değişim
-12.22%
21 Eylül, Pazar