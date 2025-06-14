Dövizler / SAFT
SAFT: Safety Insurance Group Inc
71.59 USD 1.00 (1.38%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SAFT fiyatı bugün -1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.35 ve Yüksek fiyatı olarak 72.95 aralığında işlem gördü.
Safety Insurance Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SAFT haberleri
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Langwell buys safety insurance shares worth $144,780
- Safety Insurance Group reports improved Q2 results, raises dividend
- Safety Insurance Group stock hits 52-week low at 69.2 USD
- Safety Insurance Group stock hits 52-week low at 70.58 USD
- Top 2 Financial Stocks That May Rocket Higher In Q3 - Safety Insurance Group (NASDAQ:SAFT), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
Günlük aralık
71.35 72.95
Yıllık aralık
69.08 89.79
- Önceki kapanış
- 72.59
- Açılış
- 72.85
- Satış
- 71.59
- Alış
- 71.89
- Düşük
- 71.35
- Yüksek
- 72.95
- Hacim
- 206
- Günlük değişim
- -1.38%
- Aylık değişim
- -1.69%
- 6 aylık değişim
- -8.99%
- Yıllık değişim
- -12.22%
21 Eylül, Pazar