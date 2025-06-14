Währungen / SAFT
SAFT: Safety Insurance Group Inc
72.59 USD 0.87 (1.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SAFT hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.79 bis zu einem Hoch von 72.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Safety Insurance Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SAFT News
- Insiderkauf bei Safety Insurance: Vizepräsident nutzt Kursnähe zum 52-Wochen-Tief
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Langwell buys safety insurance shares worth $144,780
- Safety Insurance Group reports improved Q2 results, raises dividend
- Safety Insurance Group stock hits 52-week low at 69.2 USD
- Safety Insurance Group stock hits 52-week low at 70.58 USD
- Top 2 Financial Stocks That May Rocket Higher In Q3 - Safety Insurance Group (NASDAQ:SAFT), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
Tagesspanne
71.79 72.73
Jahresspanne
69.08 89.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.72
- Eröffnung
- 72.11
- Bid
- 72.59
- Ask
- 72.89
- Tief
- 71.79
- Hoch
- 72.73
- Volumen
- 154
- Tagesänderung
- 1.21%
- Monatsänderung
- -0.32%
- 6-Monatsänderung
- -7.72%
- Jahresänderung
- -11.00%
