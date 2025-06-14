통화 / SAFT
SAFT: Safety Insurance Group Inc
71.59 USD 1.00 (1.38%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SAFT 환율이 오늘 -1.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 71.35이고 고가는 72.95이었습니다.
Safety Insurance Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SAFT News
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Langwell buys safety insurance shares worth $144,780
- Safety Insurance Group reports improved Q2 results, raises dividend
- Safety Insurance Group stock hits 52-week low at 69.2 USD
- Safety Insurance Group stock hits 52-week low at 70.58 USD
- Top 2 Financial Stocks That May Rocket Higher In Q3 - Safety Insurance Group (NASDAQ:SAFT), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
일일 변동 비율
71.35 72.95
년간 변동
69.08 89.79
- 이전 종가
- 72.59
- 시가
- 72.85
- Bid
- 71.59
- Ask
- 71.89
- 저가
- 71.35
- 고가
- 72.95
- 볼륨
- 206
- 일일 변동
- -1.38%
- 월 변동
- -1.69%
- 6개월 변동
- -8.99%
- 년간 변동율
- -12.22%
20 9월, 토요일