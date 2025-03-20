Валюты / RWAYL
RWAYL: Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027
25.2172 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RWAYL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.1885, а максимальная — 25.2180.
Следите за динамикой Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RWAYL
- Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Runway Growth Finance Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
- Yield Hunting Part 26: Close To 8% With Runway Growth Finance And Its Baby Bonds (RWAY)
- Yield-Hunting Part 15: Runway Growth Finance And Its Baby Bond (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
Дневной диапазон
25.1885 25.2180
Годовой диапазон
24.5800 25.5300
- Предыдущее закрытие
- 25.2172
- Open
- 25.1885
- Bid
- 25.2172
- Ask
- 25.2202
- Low
- 25.1885
- High
- 25.2180
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.03%
- 6-месячное изменение
- 0.59%
- Годовое изменение
- 0.35%
