クォートセクション
通貨 / RWAYL
RWAYL: Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027

25.1520 USD 0.0020 (0.01%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RWAYLの今日の為替レートは、0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり25.1520の安値と25.2000の高値で取引されました。

Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.1520 25.2000
1年のレンジ
24.5800 25.5300
以前の終値
25.1500
始値
25.2000
買値
25.1520
買値
25.1550
安値
25.1520
高値
25.2000
出来高
4
1日の変化
0.01%
1ヶ月の変化
-0.23%
6ヶ月の変化
0.33%
1年の変化
0.09%
