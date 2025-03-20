通貨 / RWAYL
RWAYL: Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027
25.1520 USD 0.0020 (0.01%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RWAYLの今日の為替レートは、0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり25.1520の安値と25.2000の高値で取引されました。
Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RWAYL News
1日のレンジ
25.1520 25.2000
1年のレンジ
24.5800 25.5300
- 以前の終値
- 25.1500
- 始値
- 25.2000
- 買値
- 25.1520
- 買値
- 25.1550
- 安値
- 25.1520
- 高値
- 25.2000
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 0.01%
- 1ヶ月の変化
- -0.23%
- 6ヶ月の変化
- 0.33%
- 1年の変化
- 0.09%
