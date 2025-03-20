FiyatlarBölümler
RWAYL: Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027

25.2294 USD 0.0774 (0.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RWAYL fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.1500 ve Yüksek fiyatı olarak 25.2900 aralığında işlem gördü.

Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.1500 25.2900
Yıllık aralık
24.5800 25.5300
Önceki kapanış
25.1520
Açılış
25.1600
Satış
25.2294
Alış
25.2324
Düşük
25.1500
Yüksek
25.2900
Hacim
33
Günlük değişim
0.31%
Aylık değişim
0.08%
6 aylık değişim
0.64%
Yıllık değişim
0.40%
