Dövizler / RWAYL
RWAYL: Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027
25.2294 USD 0.0774 (0.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RWAYL fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.1500 ve Yüksek fiyatı olarak 25.2900 aralığında işlem gördü.
Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RWAYL haberleri
Günlük aralık
25.1500 25.2900
Yıllık aralık
24.5800 25.5300
- Önceki kapanış
- 25.1520
- Açılış
- 25.1600
- Satış
- 25.2294
- Alış
- 25.2324
- Düşük
- 25.1500
- Yüksek
- 25.2900
- Hacim
- 33
- Günlük değişim
- 0.31%
- Aylık değişim
- 0.08%
- 6 aylık değişim
- 0.64%
- Yıllık değişim
- 0.40%
21 Eylül, Pazar