RWAYL: Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027

25.2294 USD 0.0774 (0.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RWAYL a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.1500 et à un maximum de 25.2900.

Suivez la dynamique Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
25.1500 25.2900
Range Annuel
24.5800 25.5300
Clôture Précédente
25.1520
Ouverture
25.1600
Bid
25.2294
Ask
25.2324
Plus Bas
25.1500
Plus Haut
25.2900
Volume
33
Changement quotidien
0.31%
Changement Mensuel
0.08%
Changement à 6 Mois
0.64%
Changement Annuel
0.40%
20 septembre, samedi