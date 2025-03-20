Devises / RWAYL
RWAYL: Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027
25.2294 USD 0.0774 (0.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RWAYL a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.1500 et à un maximum de 25.2900.
Suivez la dynamique Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RWAYL Nouvelles
Range quotidien
25.1500 25.2900
Range Annuel
24.5800 25.5300
- Clôture Précédente
- 25.1520
- Ouverture
- 25.1600
- Bid
- 25.2294
- Ask
- 25.2324
- Plus Bas
- 25.1500
- Plus Haut
- 25.2900
- Volume
- 33
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- 0.08%
- Changement à 6 Mois
- 0.64%
- Changement Annuel
- 0.40%
20 septembre, samedi