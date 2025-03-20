Divisas / RWAYL
RWAYL: Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027
25.1500 USD 0.0672 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RWAYL de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.1300, mientras que el máximo ha alcanzado 25.1800.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
25.1300 25.1800
Rango anual
24.5800 25.5300
- Cierres anteriores
- 25.2172
- Open
- 25.1800
- Bid
- 25.1500
- Ask
- 25.1530
- Low
- 25.1300
- High
- 25.1800
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- -0.27%
- Cambio mensual
- -0.23%
- Cambio a 6 meses
- 0.32%
- Cambio anual
- 0.08%
