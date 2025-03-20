Valute / RWAYL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RWAYL: Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027
25.2294 USD 0.0774 (0.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RWAYL ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.1500 e ad un massimo di 25.2900.
Segui le dinamiche di Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RWAYL News
- Runway Growth Finance: 14% Dividend Yield At A 25% Discount To NAV (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Runway Growth Finance Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
- Yield Hunting Part 26: Close To 8% With Runway Growth Finance And Its Baby Bonds (RWAY)
- Yield-Hunting Part 15: Runway Growth Finance And Its Baby Bond (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
Intervallo Giornaliero
25.1500 25.2900
Intervallo Annuale
24.5800 25.5300
- Chiusura Precedente
- 25.1520
- Apertura
- 25.1600
- Bid
- 25.2294
- Ask
- 25.2324
- Minimo
- 25.1500
- Massimo
- 25.2900
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- 0.31%
- Variazione Mensile
- 0.08%
- Variazione Semestrale
- 0.64%
- Variazione Annuale
- 0.40%
20 settembre, sabato