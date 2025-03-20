QuotazioniSezioni
RWAYL: Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027

25.2294 USD 0.0774 (0.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RWAYL ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.1500 e ad un massimo di 25.2900.

Segui le dinamiche di Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.1500 25.2900
Intervallo Annuale
24.5800 25.5300
Chiusura Precedente
25.1520
Apertura
25.1600
Bid
25.2294
Ask
25.2324
Minimo
25.1500
Massimo
25.2900
Volume
33
Variazione giornaliera
0.31%
Variazione Mensile
0.08%
Variazione Semestrale
0.64%
Variazione Annuale
0.40%
20 settembre, sabato