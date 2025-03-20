Währungen / RWAYL
RWAYL: Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027
25.1520 USD 0.0020 (0.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RWAYL hat sich für heute um 0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.1520 bis zu einem Hoch von 25.2000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Runway Growth Finance Corp - 7.50% Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RWAYL News
- Runway Growth Finance: 14% Dividend Yield At A 25% Discount To NAV (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Runway Growth Finance Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
- Yield Hunting Part 26: Close To 8% With Runway Growth Finance And Its Baby Bonds (RWAY)
- Yield-Hunting Part 15: Runway Growth Finance And Its Baby Bond (NASDAQ:RWAY)
- Runway Growth Finance Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RWAY)
Tagesspanne
25.1520 25.2000
Jahresspanne
24.5800 25.5300
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.1500
- Eröffnung
- 25.2000
- Bid
- 25.1520
- Ask
- 25.1550
- Tief
- 25.1520
- Hoch
- 25.2000
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.01%
- Monatsänderung
- -0.23%
- 6-Monatsänderung
- 0.33%
- Jahresänderung
- 0.09%
