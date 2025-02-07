КотировкиРазделы
RNST: Renasant Corporation

37.49 USD 0.81 (2.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RNST за сегодня изменился на -2.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.10, а максимальная — 38.01.

Следите за динамикой Renasant Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
37.10 38.01
Годовой диапазон
26.97 40.38
Предыдущее закрытие
38.30
Open
38.00
Bid
37.49
Ask
37.79
Low
37.10
High
38.01
Объем
524
Дневное изменение
-2.11%
Месячное изменение
-3.23%
6-месячное изменение
11.54%
Годовое изменение
16.36%
