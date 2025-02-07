KurseKategorien
Währungen / RNST
Zurück zum Aktien

RNST: Renasant Corporation

38.82 USD 1.04 (2.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RNST hat sich für heute um 2.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.90 bis zu einem Hoch von 38.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Renasant Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RNST News

Tagesspanne
37.90 38.90
Jahresspanne
26.97 40.38
Vorheriger Schlusskurs
37.78
Eröffnung
38.10
Bid
38.82
Ask
39.12
Tief
37.90
Hoch
38.90
Volumen
592
Tagesänderung
2.75%
Monatsänderung
0.21%
6-Monatsänderung
15.50%
Jahresänderung
20.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K