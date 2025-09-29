- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RLJ-PA: RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr
Курс RLJ-PA за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.98, а максимальная — 26.10.
Следите за динамикой RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RLJ-PA сегодня?
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr (RLJ-PA) сегодня оценивается на уровне 26.06. Инструмент торгуется в пределах -0.04%, вчерашнее закрытие составило 26.07, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RLJ-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr?
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr в настоящее время оценивается в 26.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.02% и USD. Отслеживайте движения RLJ-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции RLJ-PA?
Вы можете купить акции RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr (RLJ-PA) по текущей цене 26.06. Ордера обычно размещаются около 26.06 или 26.36, тогда как 47 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RLJ-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RLJ-PA?
Инвестирование в RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr предполагает учет годового диапазона 23.64 - 26.20 и текущей цены 26.06. Многие сравнивают 6.50% и 6.02% перед размещением ордеров на 26.06 или 26.36. Изучайте ежедневные изменения цены RLJ-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RLJ Lodging Trust?
Самая высокая цена RLJ Lodging Trust (RLJ-PA) за последний год составила 26.20. Акции заметно колебались в пределах 23.64 - 26.20, сравнение с 26.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RLJ Lodging Trust?
Самая низкая цена RLJ Lodging Trust (RLJ-PA) за год составила 23.64. Сравнение с текущими 26.06 и 23.64 - 26.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RLJ-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RLJ-PA?
В прошлом RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.07 и 6.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.07
- Open
- 26.10
- Bid
- 26.06
- Ask
- 26.36
- Low
- 25.98
- High
- 26.10
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 6.50%
- 6-месячное изменение
- 6.02%
- Годовое изменение
- 6.02%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%