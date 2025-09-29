КотировкиРазделы
RLJ-PA: RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr

26.06 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RLJ-PA за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.98, а максимальная — 26.10.

Следите за динамикой RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RLJ-PA сегодня?

RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr (RLJ-PA) сегодня оценивается на уровне 26.06. Инструмент торгуется в пределах -0.04%, вчерашнее закрытие составило 26.07, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RLJ-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr?

RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr в настоящее время оценивается в 26.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.02% и USD. Отслеживайте движения RLJ-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции RLJ-PA?

Вы можете купить акции RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr (RLJ-PA) по текущей цене 26.06. Ордера обычно размещаются около 26.06 или 26.36, тогда как 47 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RLJ-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RLJ-PA?

Инвестирование в RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr предполагает учет годового диапазона 23.64 - 26.20 и текущей цены 26.06. Многие сравнивают 6.50% и 6.02% перед размещением ордеров на 26.06 или 26.36. Изучайте ежедневные изменения цены RLJ-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции RLJ Lodging Trust?

Самая высокая цена RLJ Lodging Trust (RLJ-PA) за последний год составила 26.20. Акции заметно колебались в пределах 23.64 - 26.20, сравнение с 26.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции RLJ Lodging Trust?

Самая низкая цена RLJ Lodging Trust (RLJ-PA) за год составила 23.64. Сравнение с текущими 26.06 и 23.64 - 26.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RLJ-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RLJ-PA?

В прошлом RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.07 и 6.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.98 26.10
Годовой диапазон
23.64 26.20
Предыдущее закрытие
26.07
Open
26.10
Bid
26.06
Ask
26.36
Low
25.98
High
26.10
Объем
47
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
6.50%
6-месячное изменение
6.02%
Годовое изменение
6.02%
