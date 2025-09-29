RLJ-PA: RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr
今日RLJ-PA汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点25.98和高点26.10进行交易。
关注RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RLJ-PA股票今天的价格是多少？
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr股票今天的定价为26.06。它在-0.04%范围内交易，昨天的收盘价为26.07，交易量达到47。RLJ-PA的实时价格图表显示了这些更新。
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr股票是否支付股息？
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr目前的价值为26.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.02%和USD。实时查看图表以跟踪RLJ-PA走势。
如何购买RLJ-PA股票？
您可以以26.06的当前价格购买RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr股票。订单通常设置在26.06或26.36附近，而47和-0.15%显示市场活动。立即关注RLJ-PA的实时图表更新。
如何投资RLJ-PA股票？
投资RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr需要考虑年度范围23.64 - 26.20和当前价格26.06。许多人在以26.06或26.36下订单之前，会比较6.50%和。实时查看RLJ-PA价格图表，了解每日变化。
RLJ Lodging Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，RLJ Lodging Trust的最高价格是26.20。在23.64 - 26.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr的绩效。
RLJ Lodging Trust股票的最低价格是多少？
RLJ Lodging Trust（RLJ-PA）的最低价格为23.64。将其与当前的26.06和23.64 - 26.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RLJ-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RLJ-PA股票是什么时候拆分的？
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.07和6.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.07
- 开盘价
- 26.10
- 卖价
- 26.06
- 买价
- 26.36
- 最低价
- 25.98
- 最高价
- 26.10
- 交易量
- 47
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 6.50%
- 6个月变化
- 6.02%
- 年变化
- 6.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值