报价部分
货币 / RLJ-PA
回到股票

RLJ-PA: RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr

26.06 USD 0.01 (0.04%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RLJ-PA汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点25.98和高点26.10进行交易。

关注RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RLJ-PA股票今天的价格是多少？

RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr股票今天的定价为26.06。它在-0.04%范围内交易，昨天的收盘价为26.07，交易量达到47。RLJ-PA的实时价格图表显示了这些更新。

RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr股票是否支付股息？

RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr目前的价值为26.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.02%和USD。实时查看图表以跟踪RLJ-PA走势。

如何购买RLJ-PA股票？

您可以以26.06的当前价格购买RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr股票。订单通常设置在26.06或26.36附近，而47和-0.15%显示市场活动。立即关注RLJ-PA的实时图表更新。

如何投资RLJ-PA股票？

投资RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr需要考虑年度范围23.64 - 26.20和当前价格26.06。许多人在以26.06或26.36下订单之前，会比较6.50%和。实时查看RLJ-PA价格图表，了解每日变化。

RLJ Lodging Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，RLJ Lodging Trust的最高价格是26.20。在23.64 - 26.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr的绩效。

RLJ Lodging Trust股票的最低价格是多少？

RLJ Lodging Trust（RLJ-PA）的最低价格为23.64。将其与当前的26.06和23.64 - 26.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RLJ-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RLJ-PA股票是什么时候拆分的？

RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.07和6.02%中可见。

日范围
25.98 26.10
年范围
23.64 26.20
前一天收盘价
26.07
开盘价
26.10
卖价
26.06
买价
26.36
最低价
25.98
最高价
26.10
交易量
47
日变化
-0.04%
月变化
6.50%
6个月变化
6.02%
年变化
6.02%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值