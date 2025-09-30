- Übersicht
RLJ-PA: RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr
Der Wechselkurs von RLJ-PA hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.98 bis zu einem Hoch von 26.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RLJ-PA heute?
Die Aktie von RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr (RLJ-PA) notiert heute bei 26.06. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.07 und das Handelsvolumen erreichte 47. Das Live-Chart von RLJ-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RLJ-PA Dividenden?
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr wird derzeit mit 26.06 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RLJ-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich RLJ-PA-Aktien?
Sie können Aktien von RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr (RLJ-PA) zum aktuellen Kurs von 26.06 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.06 oder 26.36 platziert, während 47 und -0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RLJ-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RLJ-PA-Aktien?
Bei einer Investition in RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr müssen die jährliche Spanne 23.64 - 26.20 und der aktuelle Kurs 26.06 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.50% und 6.02%, bevor sie Orders zu 26.06 oder 26.36 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RLJ-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von RLJ Lodging Trust?
Der höchste Kurs von RLJ Lodging Trust (RLJ-PA) im vergangenen Jahr lag bei 26.20. Innerhalb von 23.64 - 26.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.07 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von RLJ Lodging Trust?
Der niedrigste Kurs von RLJ Lodging Trust (RLJ-PA) im Laufe des Jahres betrug 23.64. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.06 und der Spanne 23.64 - 26.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RLJ-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RLJ-PA statt?
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.07 und 6.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.07
- Eröffnung
- 26.10
- Bid
- 26.06
- Ask
- 26.36
- Tief
- 25.98
- Hoch
- 26.10
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 6.50%
- 6-Monatsänderung
- 6.02%
- Jahresänderung
- 6.02%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4