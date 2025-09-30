KurseKategorien
RLJ-PA: RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr

26.06 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RLJ-PA hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.98 bis zu einem Hoch von 26.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RLJ-PA heute?

Die Aktie von RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr (RLJ-PA) notiert heute bei 26.06. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.07 und das Handelsvolumen erreichte 47. Das Live-Chart von RLJ-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RLJ-PA Dividenden?

RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr wird derzeit mit 26.06 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RLJ-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich RLJ-PA-Aktien?

Sie können Aktien von RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr (RLJ-PA) zum aktuellen Kurs von 26.06 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.06 oder 26.36 platziert, während 47 und -0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RLJ-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RLJ-PA-Aktien?

Bei einer Investition in RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr müssen die jährliche Spanne 23.64 - 26.20 und der aktuelle Kurs 26.06 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.50% und 6.02%, bevor sie Orders zu 26.06 oder 26.36 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RLJ-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von RLJ Lodging Trust?

Der höchste Kurs von RLJ Lodging Trust (RLJ-PA) im vergangenen Jahr lag bei 26.20. Innerhalb von 23.64 - 26.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.07 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von RLJ Lodging Trust?

Der niedrigste Kurs von RLJ Lodging Trust (RLJ-PA) im Laufe des Jahres betrug 23.64. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.06 und der Spanne 23.64 - 26.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RLJ-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RLJ-PA statt?

RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.07 und 6.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.98 26.10
Jahresspanne
23.64 26.20
Vorheriger Schlusskurs
26.07
Eröffnung
26.10
Bid
26.06
Ask
26.36
Tief
25.98
Hoch
26.10
Volumen
47
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
6.50%
6-Monatsänderung
6.02%
Jahresänderung
6.02%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4