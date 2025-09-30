CotaçõesSeções
RLJ-PA: RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr

26.06 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RLJ-PA para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.98 e o mais alto foi 26.10.

Veja a dinâmica do par de moedas RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RLJ-PA hoje?

Hoje RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr (RLJ-PA) está avaliado em 26.06. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 26.07, e o volume de negociação atingiu 47. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RLJ-PA em tempo real.

As ações de RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr pagam dividendos?

Atualmente RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr está avaliado em 26.06. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.02% e USD. Monitore os movimentos de RLJ-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RLJ-PA?

Você pode comprar ações de RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr (RLJ-PA) pelo preço atual 26.06. Ordens geralmente são executadas perto de 26.06 ou 26.36, enquanto 47 e -0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RLJ-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RLJ-PA?

Investir em RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr envolve considerar a faixa anual 23.64 - 26.20 e o preço atual 26.06. Muitos comparam 6.50% e 6.02% antes de enviar ordens em 26.06 ou 26.36. Estude as mudanças diárias de preço de RLJ-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações RLJ Lodging Trust?

O maior preço de RLJ Lodging Trust (RLJ-PA) no último ano foi 26.20. As ações oscilaram bastante dentro de 23.64 - 26.20, e a comparação com 26.07 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações RLJ Lodging Trust?

O menor preço de RLJ Lodging Trust (RLJ-PA) no ano foi 23.64. A comparação com o preço atual 26.06 e 23.64 - 26.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RLJ-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RLJ-PA?

No passado RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.07 e 6.02% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.98 26.10
Faixa anual
23.64 26.20
Fechamento anterior
26.07
Open
26.10
Bid
26.06
Ask
26.36
Low
25.98
High
26.10
Volume
47
Mudança diária
-0.04%
Mudança mensal
6.50%
Mudança de 6 meses
6.02%
Mudança anual
6.02%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4