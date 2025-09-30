- Visão do mercado
RLJ-PA: RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr
A taxa do RLJ-PA para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.98 e o mais alto foi 26.10.
Veja a dinâmica do par de moedas RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RLJ-PA hoje?
Hoje RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr (RLJ-PA) está avaliado em 26.06. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 26.07, e o volume de negociação atingiu 47. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RLJ-PA em tempo real.
As ações de RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr pagam dividendos?
Atualmente RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr está avaliado em 26.06. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.02% e USD. Monitore os movimentos de RLJ-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RLJ-PA?
Você pode comprar ações de RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr (RLJ-PA) pelo preço atual 26.06. Ordens geralmente são executadas perto de 26.06 ou 26.36, enquanto 47 e -0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RLJ-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RLJ-PA?
Investir em RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr envolve considerar a faixa anual 23.64 - 26.20 e o preço atual 26.06. Muitos comparam 6.50% e 6.02% antes de enviar ordens em 26.06 ou 26.36. Estude as mudanças diárias de preço de RLJ-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações RLJ Lodging Trust?
O maior preço de RLJ Lodging Trust (RLJ-PA) no último ano foi 26.20. As ações oscilaram bastante dentro de 23.64 - 26.20, e a comparação com 26.07 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações RLJ Lodging Trust?
O menor preço de RLJ Lodging Trust (RLJ-PA) no ano foi 23.64. A comparação com o preço atual 26.06 e 23.64 - 26.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RLJ-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RLJ-PA?
No passado RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.07 e 6.02% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.07
- Open
- 26.10
- Bid
- 26.06
- Ask
- 26.36
- Low
- 25.98
- High
- 26.10
- Volume
- 47
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 6.50%
- Mudança de 6 meses
- 6.02%
- Mudança anual
- 6.02%
