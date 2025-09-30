- Aperçu
RLJ-PA: RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr
Le taux de change de RLJ-PA a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.98 et à un maximum de 26.10.
Suivez la dynamique RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RLJ-PA aujourd'hui ?
L'action RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr est cotée à 26.06 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.04%, a clôturé hier à 26.07 et son volume d'échange a atteint 47. Le graphique en temps réel du cours de RLJ-PA présente ces mises à jour.
L'action RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr verse-t-elle des dividendes ?
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr est actuellement valorisé à 26.06. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.02% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RLJ-PA.
Comment acheter des actions RLJ-PA ?
Vous pouvez acheter des actions RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr au cours actuel de 26.06. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.06 ou de 26.36, le 47 et le -0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RLJ-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RLJ-PA ?
Investir dans RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.64 - 26.20 et le prix actuel 26.06. Beaucoup comparent 6.50% et 6.02% avant de passer des ordres à 26.06 ou 26.36. Consultez le graphique du cours de RLJ-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action RLJ Lodging Trust ?
Le cours le plus élevé de RLJ Lodging Trust l'année dernière était 26.20. Au cours de 23.64 - 26.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.07 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action RLJ Lodging Trust ?
Le cours le plus bas de RLJ Lodging Trust (RLJ-PA) sur l'année a été 23.64. Sa comparaison avec 26.06 et 23.64 - 26.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RLJ-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RLJ-PA a-t-elle été divisée ?
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.07 et 6.02% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.07
- Ouverture
- 26.10
- Bid
- 26.06
- Ask
- 26.36
- Plus Bas
- 25.98
- Plus Haut
- 26.10
- Volume
- 47
- Changement quotidien
- -0.04%
- Changement Mensuel
- 6.50%
- Changement à 6 Mois
- 6.02%
- Changement Annuel
- 6.02%
