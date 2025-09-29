- Panorámica
RLJ-PA: RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr
El tipo de cambio de RLJ-PA de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.98, mientras que el máximo ha alcanzado 26.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de RLJ-PA hoy?
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr (RLJ-PA) se evalúa hoy en 26.06. El instrumento se negocia dentro de -0.04%; el cierre de ayer ha sido 26.07 y el volumen comercial ha alcanzado 47. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RLJ-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr?
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr se evalúa actualmente en 26.06. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.02% y USD. Monitoree los movimientos de RLJ-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de RLJ-PA?
Puede comprar acciones de RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr (RLJ-PA) al precio actual de 26.06. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.06 o 26.36, mientras que 47 y -0.15% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RLJ-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de RLJ-PA?
Invertir en RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr implica tener en cuenta el rango anual 23.64 - 26.20 y el precio actual 26.06. Muchos comparan 6.50% y 6.02% antes de colocar órdenes en 26.06 o 26.36. Estudie los cambios diarios de precios de RLJ-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de RLJ Lodging Trust?
El precio más alto de RLJ Lodging Trust (RLJ-PA) en el último año ha sido 26.20. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.64 - 26.20, una comparación con 26.07 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de RLJ Lodging Trust?
El precio más bajo de RLJ Lodging Trust (RLJ-PA) para el año ha sido 23.64. La comparación con los actuales 26.06 y 23.64 - 26.20 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RLJ-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RLJ-PA?
En el pasado, RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.07 y 6.02% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.07
- Open
- 26.10
- Bid
- 26.06
- Ask
- 26.36
- Low
- 25.98
- High
- 26.10
- Volumen
- 47
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- 6.50%
- Cambio a 6 meses
- 6.02%
- Cambio anual
- 6.02%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.