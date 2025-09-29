クォートセクション
通貨 / RLJ-PA
RLJ-PA: RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr

26.06 USD 0.01 (0.04%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RLJ-PAの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.98の安値と26.10の高値で取引されました。

RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferrダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

RLJ-PA株の現在の価格は？

RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferrの株価は本日26.06です。-0.04%内で取引され、前日の終値は26.07、取引量は47に達しました。RLJ-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferrの株は配当を出しますか？

RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferrの現在の価格は26.06です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.02%やUSDにも注目します。RLJ-PAの動きはライブチャートで確認できます。

RLJ-PA株を買う方法は？

RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferrの株は現在26.06で購入可能です。注文は通常26.06または26.36付近で行われ、47や-0.15%が市場の動きを示します。RLJ-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

RLJ-PA株に投資する方法は？

RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferrへの投資では、年間の値幅23.64 - 26.20と現在の26.06を考慮します。注文は多くの場合26.06や26.36で行われる前に、6.50%や6.02%と比較されます。RLJ-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

RLJ Lodging Trustの株の最高値は？

RLJ Lodging Trustの過去1年の最高値は26.20でした。23.64 - 26.20内で株価は大きく変動し、26.07と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferrのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

RLJ Lodging Trustの株の最低値は？

RLJ Lodging Trust(RLJ-PA)の年間最安値は23.64でした。現在の26.06や23.64 - 26.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RLJ-PAの動きはライブチャートで確認できます。

RLJ-PAの株式分割はいつ行われましたか？

RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferrは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.07、6.02%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.98 26.10
1年のレンジ
23.64 26.20
以前の終値
26.07
始値
26.10
買値
26.06
買値
26.36
安値
25.98
高値
26.10
出来高
47
1日の変化
-0.04%
1ヶ月の変化
6.50%
6ヶ月の変化
6.02%
1年の変化
6.02%
