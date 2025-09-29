- 概要
RLJ-PA: RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr
RLJ-PAの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.98の安値と26.10の高値で取引されました。
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferrダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
RLJ-PA株の現在の価格は？
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferrの株価は本日26.06です。-0.04%内で取引され、前日の終値は26.07、取引量は47に達しました。RLJ-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferrの株は配当を出しますか？
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferrの現在の価格は26.06です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.02%やUSDにも注目します。RLJ-PAの動きはライブチャートで確認できます。
RLJ-PA株を買う方法は？
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferrの株は現在26.06で購入可能です。注文は通常26.06または26.36付近で行われ、47や-0.15%が市場の動きを示します。RLJ-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
RLJ-PA株に投資する方法は？
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferrへの投資では、年間の値幅23.64 - 26.20と現在の26.06を考慮します。注文は多くの場合26.06や26.36で行われる前に、6.50%や6.02%と比較されます。RLJ-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
RLJ Lodging Trustの株の最高値は？
RLJ Lodging Trustの過去1年の最高値は26.20でした。23.64 - 26.20内で株価は大きく変動し、26.07と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferrのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
RLJ Lodging Trustの株の最低値は？
RLJ Lodging Trust(RLJ-PA)の年間最安値は23.64でした。現在の26.06や23.64 - 26.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RLJ-PAの動きはライブチャートで確認できます。
RLJ-PAの株式分割はいつ行われましたか？
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferrは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.07、6.02%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.07
- 始値
- 26.10
- 買値
- 26.06
- 買値
- 26.36
- 安値
- 25.98
- 高値
- 26.10
- 出来高
- 47
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- 6.50%
- 6ヶ月の変化
- 6.02%
- 1年の変化
- 6.02%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前