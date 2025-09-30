QuotazioniSezioni
RLJ-PA: RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr

26.06 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RLJ-PA ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.98 e ad un massimo di 26.10.

Segui le dinamiche di RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RLJ-PA oggi?

Oggi le azioni RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr sono prezzate a 26.06. Viene scambiato all'interno di -0.04%, la chiusura di ieri è stata 26.07 e il volume degli scambi ha raggiunto 47. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RLJ-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr pagano dividendi?

RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr è attualmente valutato a 26.06. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RLJ-PA.

Come acquistare azioni RLJ-PA?

Puoi acquistare azioni RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr al prezzo attuale di 26.06. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.06 o 26.36, mentre 47 e -0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RLJ-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RLJ-PA?

Investire in RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr implica considerare l'intervallo annuale 23.64 - 26.20 e il prezzo attuale 26.06. Molti confrontano 6.50% e 6.02% prima di effettuare ordini su 26.06 o 26.36. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RLJ-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni RLJ Lodging Trust?

Il prezzo massimo di RLJ Lodging Trust nell'ultimo anno è stato 26.20. All'interno di 23.64 - 26.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.07 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni RLJ Lodging Trust?

Il prezzo più basso di RLJ Lodging Trust (RLJ-PA) nel corso dell'anno è stato 23.64. Confrontandolo con gli attuali 26.06 e 23.64 - 26.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RLJ-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RLJ-PA?

RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.07 e 6.02%.

Intervallo Giornaliero
25.98 26.10
Intervallo Annuale
23.64 26.20
Chiusura Precedente
26.07
Apertura
26.10
Bid
26.06
Ask
26.36
Minimo
25.98
Massimo
26.10
Volume
47
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
6.50%
Variazione Semestrale
6.02%
Variazione Annuale
6.02%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4