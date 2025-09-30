- Panoramica
RLJ-PA: RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr
Il tasso di cambio RLJ-PA ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.98 e ad un massimo di 26.10.
Segui le dinamiche di RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RLJ-PA oggi?
Oggi le azioni RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr sono prezzate a 26.06. Viene scambiato all'interno di -0.04%, la chiusura di ieri è stata 26.07 e il volume degli scambi ha raggiunto 47. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RLJ-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr pagano dividendi?
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr è attualmente valutato a 26.06. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RLJ-PA.
Come acquistare azioni RLJ-PA?
Puoi acquistare azioni RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr al prezzo attuale di 26.06. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.06 o 26.36, mentre 47 e -0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RLJ-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RLJ-PA?
Investire in RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr implica considerare l'intervallo annuale 23.64 - 26.20 e il prezzo attuale 26.06. Molti confrontano 6.50% e 6.02% prima di effettuare ordini su 26.06 o 26.36. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RLJ-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni RLJ Lodging Trust?
Il prezzo massimo di RLJ Lodging Trust nell'ultimo anno è stato 26.20. All'interno di 23.64 - 26.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.07 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni RLJ Lodging Trust?
Il prezzo più basso di RLJ Lodging Trust (RLJ-PA) nel corso dell'anno è stato 23.64. Confrontandolo con gli attuali 26.06 e 23.64 - 26.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RLJ-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RLJ-PA?
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Cumulative Convertible Preferr ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.07 e 6.02%.
- Chiusura Precedente
- 26.07
- Apertura
- 26.10
- Bid
- 26.06
- Ask
- 26.36
- Minimo
- 25.98
- Massimo
- 26.10
- Volume
- 47
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 6.50%
- Variazione Semestrale
- 6.02%
- Variazione Annuale
- 6.02%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4