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REAI: Intelligent Real Estate ETF
Курс REAI за сегодня изменился на 1.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.50, а максимальная — 21.55.
Следите за динамикой Intelligent Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций REAI сегодня?
Intelligent Real Estate ETF (REAI) сегодня оценивается на уровне 21.55. Инструмент торгуется в пределах 21.50 - 21.55, вчерашнее закрытие составило 21.20, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Intelligent Real Estate ETF?
Intelligent Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 21.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.47% и USD. Отслеживайте движения REAI на графике в реальном времени.
Как купить акции REAI?
Вы можете купить акции Intelligent Real Estate ETF (REAI) по текущей цене 21.55. Ордера обычно размещаются около 21.55 или 21.85, тогда как 2 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции REAI?
Инвестирование в Intelligent Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 18.39 - 21.61 и текущей цены 21.55. Многие сравнивают 2.23% и 11.37% перед размещением ордеров на 21.55 или 21.85. Изучайте ежедневные изменения цены REAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Intelligent Real Estate ETF?
Самая высокая цена Intelligent Real Estate ETF (REAI) за последний год составила 21.61. Акции заметно колебались в пределах 18.39 - 21.61, сравнение с 21.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Intelligent Real Estate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Intelligent Real Estate ETF?
Самая низкая цена Intelligent Real Estate ETF (REAI) за год составила 18.39. Сравнение с текущими 21.55 и 18.39 - 21.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций REAI?
В прошлом Intelligent Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.20 и 12.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.20
- Open
- 21.50
- Bid
- 21.55
- Ask
- 21.85
- Low
- 21.50
- High
- 21.55
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.65%
- Месячное изменение
- 2.23%
- 6-месячное изменение
- 11.37%
- Годовое изменение
- 12.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%