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REAI: Intelligent Real Estate ETF

21.55 USD 0.35 (1.65%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс REAI за сегодня изменился на 1.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.50, а максимальная — 21.55.

Следите за динамикой Intelligent Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций REAI сегодня?

Intelligent Real Estate ETF (REAI) сегодня оценивается на уровне 21.55. Инструмент торгуется в пределах 21.50 - 21.55, вчерашнее закрытие составило 21.20, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике REAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Intelligent Real Estate ETF?

Intelligent Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 21.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.47% и USD. Отслеживайте движения REAI на графике в реальном времени.

Как купить акции REAI?

Вы можете купить акции Intelligent Real Estate ETF (REAI) по текущей цене 21.55. Ордера обычно размещаются около 21.55 или 21.85, тогда как 2 и 0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения REAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции REAI?

Инвестирование в Intelligent Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 18.39 - 21.61 и текущей цены 21.55. Многие сравнивают 2.23% и 11.37% перед размещением ордеров на 21.55 или 21.85. Изучайте ежедневные изменения цены REAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Intelligent Real Estate ETF?

Самая высокая цена Intelligent Real Estate ETF (REAI) за последний год составила 21.61. Акции заметно колебались в пределах 18.39 - 21.61, сравнение с 21.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Intelligent Real Estate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Intelligent Real Estate ETF?

Самая низкая цена Intelligent Real Estate ETF (REAI) за год составила 18.39. Сравнение с текущими 21.55 и 18.39 - 21.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения REAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций REAI?

В прошлом Intelligent Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.20 и 12.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.50 21.55
Годовой диапазон
18.39 21.61
Предыдущее закрытие
21.20
Open
21.50
Bid
21.55
Ask
21.85
Low
21.50
High
21.55
Объем
2
Дневное изменение
1.65%
Месячное изменение
2.23%
6-месячное изменение
11.37%
Годовое изменение
12.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%