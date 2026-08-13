REAI: Intelligent Real Estate ETF
今日REAI汇率已更改1.65%。当日，交易品种以低点21.50和高点21.55进行交易。
关注Intelligent Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
REAI股票今天的价格是多少？
Intelligent Real Estate ETF股票今天的定价为21.55。它在21.50 - 21.55范围内交易，昨天的收盘价为21.20，交易量达到2。REAI的实时价格图表显示了这些更新。
Intelligent Real Estate ETF股票是否支付股息？
Intelligent Real Estate ETF目前的价值为21.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.47%和USD。实时查看图表以跟踪REAI走势。
如何购买REAI股票？
您可以以21.55的当前价格购买Intelligent Real Estate ETF股票。订单通常设置在21.55或21.85附近，而2和0.23%显示市场活动。立即关注REAI的实时图表更新。
如何投资REAI股票？
投资Intelligent Real Estate ETF需要考虑年度范围18.39 - 21.61和当前价格21.55。许多人在以21.55或21.85下订单之前，会比较2.23%和。实时查看REAI价格图表，了解每日变化。
Intelligent Real Estate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Intelligent Real Estate ETF的最高价格是21.61。在18.39 - 21.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Intelligent Real Estate ETF的绩效。
Intelligent Real Estate ETF股票的最低价格是多少？
Intelligent Real Estate ETF（REAI）的最低价格为18.39。将其与当前的21.55和18.39 - 21.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
REAI股票是什么时候拆分的？
Intelligent Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.20和12.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.20
- 开盘价
- 21.50
- 卖价
- 21.55
- 买价
- 21.85
- 最低价
- 21.50
- 最高价
- 21.55
- 交易量
- 2
- 日变化
- 1.65%
- 月变化
- 2.23%
- 6个月变化
- 11.37%
- 年变化
- 12.47%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%