报价部分
货币 / REAI
回到股票

REAI: Intelligent Real Estate ETF

21.55 USD 0.35 (1.65%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日REAI汇率已更改1.65%。当日，交易品种以低点21.50和高点21.55进行交易。

关注Intelligent Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

REAI股票今天的价格是多少？

Intelligent Real Estate ETF股票今天的定价为21.55。它在21.50 - 21.55范围内交易，昨天的收盘价为21.20，交易量达到2。REAI的实时价格图表显示了这些更新。

Intelligent Real Estate ETF股票是否支付股息？

Intelligent Real Estate ETF目前的价值为21.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.47%和USD。实时查看图表以跟踪REAI走势。

如何购买REAI股票？

您可以以21.55的当前价格购买Intelligent Real Estate ETF股票。订单通常设置在21.55或21.85附近，而2和0.23%显示市场活动。立即关注REAI的实时图表更新。

如何投资REAI股票？

投资Intelligent Real Estate ETF需要考虑年度范围18.39 - 21.61和当前价格21.55。许多人在以21.55或21.85下订单之前，会比较2.23%和。实时查看REAI价格图表，了解每日变化。

Intelligent Real Estate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Intelligent Real Estate ETF的最高价格是21.61。在18.39 - 21.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Intelligent Real Estate ETF的绩效。

Intelligent Real Estate ETF股票的最低价格是多少？

Intelligent Real Estate ETF（REAI）的最低价格为18.39。将其与当前的21.55和18.39 - 21.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看REAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

REAI股票是什么时候拆分的？

Intelligent Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.20和12.47%中可见。

日范围
21.50 21.55
年范围
18.39 21.61
前一天收盘价
21.20
开盘价
21.50
卖价
21.55
买价
21.85
最低价
21.50
最高价
21.55
交易量
2
日变化
1.65%
月变化
2.23%
6个月变化
11.37%
年变化
12.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%