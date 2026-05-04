Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) сегодня оценивается на уровне 29.72. Инструмент торгуется в пределах 29.59 - 29.76, вчерашнее закрытие составило 29.70, а торговый объем достиг 75. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QYLG в реальном времени.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF в настоящее время оценивается в 29.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.49% и USD. Отслеживайте движения QYLG на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) по текущей цене 29.72. Ордера обычно размещаются около 29.72 или 30.02, тогда как 75 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QYLG на графике в реальном времени.

Инвестирование в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF предполагает учет годового диапазона 25.01 - 30.72 и текущей цены 29.72. Многие сравнивают 3.55% и 11.52% перед размещением ордеров на 29.72 или 30.02. Изучайте ежедневные изменения цены QYLG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF?

Самая высокая цена Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) за последний год составила 30.72. Акции заметно колебались в пределах 25.01 - 30.72, сравнение с 29.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF на графике в реальном времени.