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QYLG: Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

29.72 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QYLG за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.59, а максимальная — 29.76.

Следите за динамикой Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QYLG сегодня?

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) сегодня оценивается на уровне 29.72. Инструмент торгуется в пределах 29.59 - 29.76, вчерашнее закрытие составило 29.70, а торговый объем достиг 75. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QYLG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF?

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF в настоящее время оценивается в 29.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.49% и USD. Отслеживайте движения QYLG на графике в реальном времени.

Как купить акции QYLG?

Вы можете купить акции Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) по текущей цене 29.72. Ордера обычно размещаются около 29.72 или 30.02, тогда как 75 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QYLG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QYLG?

Инвестирование в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF предполагает учет годового диапазона 25.01 - 30.72 и текущей цены 29.72. Многие сравнивают 3.55% и 11.52% перед размещением ордеров на 29.72 или 30.02. Изучайте ежедневные изменения цены QYLG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF?

Самая высокая цена Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) за последний год составила 30.72. Акции заметно колебались в пределах 25.01 - 30.72, сравнение с 29.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF?

Самая низкая цена Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) за год составила 25.01. Сравнение с текущими 29.72 и 25.01 - 30.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QYLG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QYLG?

В прошлом Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.70 и 6.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.59 29.76
Годовой диапазон
25.01 30.72
Предыдущее закрытие
29.70
Open
29.74
Bid
29.72
Ask
30.02
Low
29.59
High
29.76
Объем
75
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
3.55%
6-месячное изменение
11.52%
Годовое изменение
6.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%