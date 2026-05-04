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QYLG: Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
Курс QYLG за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.59, а максимальная — 29.76.
Следите за динамикой Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QYLG сегодня?
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) сегодня оценивается на уровне 29.72. Инструмент торгуется в пределах 29.59 - 29.76, вчерашнее закрытие составило 29.70, а торговый объем достиг 75. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QYLG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF?
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF в настоящее время оценивается в 29.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.49% и USD. Отслеживайте движения QYLG на графике в реальном времени.
Как купить акции QYLG?
Вы можете купить акции Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) по текущей цене 29.72. Ордера обычно размещаются около 29.72 или 30.02, тогда как 75 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QYLG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QYLG?
Инвестирование в Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF предполагает учет годового диапазона 25.01 - 30.72 и текущей цены 29.72. Многие сравнивают 3.55% и 11.52% перед размещением ордеров на 29.72 или 30.02. Изучайте ежедневные изменения цены QYLG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF?
Самая высокая цена Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) за последний год составила 30.72. Акции заметно колебались в пределах 25.01 - 30.72, сравнение с 29.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF?
Самая низкая цена Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) за год составила 25.01. Сравнение с текущими 29.72 и 25.01 - 30.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QYLG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QYLG?
В прошлом Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.70 и 6.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.70
- Open
- 29.74
- Bid
- 29.72
- Ask
- 30.02
- Low
- 29.59
- High
- 29.76
- Объем
- 75
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 3.55%
- 6-месячное изменение
- 11.52%
- Годовое изменение
- 6.49%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%