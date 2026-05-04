QYLG: Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
今日QYLG汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点29.55和高点29.78进行交易。
关注Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
QYLG股票今天的价格是多少？
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF股票今天的定价为29.65。它在29.55 - 29.78范围内交易，昨天的收盘价为29.72，交易量达到51。QYLG的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF股票是否支付股息？
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF目前的价值为29.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.23%和USD。实时查看图表以跟踪QYLG走势。
如何购买QYLG股票？
您可以以29.65的当前价格购买Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF股票。订单通常设置在29.65或29.95附近，而51和-0.34%显示市场活动。立即关注QYLG的实时图表更新。
如何投资QYLG股票？
投资Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF需要考虑年度范围25.01 - 30.72和当前价格29.65。许多人在以29.65或29.95下订单之前，会比较3.31%和。实时查看QYLG价格图表，了解每日变化。
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF的最高价格是30.72。在25.01 - 30.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF的绩效。
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF股票的最低价格是多少？
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF（QYLG）的最低价格为25.01。将其与当前的29.65和25.01 - 30.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QYLG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QYLG股票是什么时候拆分的？
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.72和6.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.72
- 开盘价
- 29.75
- 卖价
- 29.65
- 买价
- 29.95
- 最低价
- 29.55
- 最高价
- 29.78
- 交易量
- 51
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 3.31%
- 6个月变化
- 11.26%
- 年变化
- 6.23%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%