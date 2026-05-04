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QYLG: Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

29.65 USD 0.07 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QYLG汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点29.55和高点29.78进行交易。

关注Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QYLG新闻

常见问题解答

QYLG股票今天的价格是多少？

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF股票今天的定价为29.65。它在29.55 - 29.78范围内交易，昨天的收盘价为29.72，交易量达到51。QYLG的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF股票是否支付股息？

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF目前的价值为29.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.23%和USD。实时查看图表以跟踪QYLG走势。

如何购买QYLG股票？

您可以以29.65的当前价格购买Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF股票。订单通常设置在29.65或29.95附近，而51和-0.34%显示市场活动。立即关注QYLG的实时图表更新。

如何投资QYLG股票？

投资Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF需要考虑年度范围25.01 - 30.72和当前价格29.65。许多人在以29.65或29.95下订单之前，会比较3.31%和。实时查看QYLG价格图表，了解每日变化。

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF的最高价格是30.72。在25.01 - 30.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF的绩效。

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF股票的最低价格是多少？

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF（QYLG）的最低价格为25.01。将其与当前的29.65和25.01 - 30.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QYLG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QYLG股票是什么时候拆分的？

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.72和6.23%中可见。

日范围
29.55 29.78
年范围
25.01 30.72
前一天收盘价
29.72
开盘价
29.75
卖价
29.65
买价
29.95
最低价
29.55
最高价
29.78
交易量
51
日变化
-0.24%
月变化
3.31%
6个月变化
11.26%
年变化
6.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%