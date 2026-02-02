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QQQU: Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2

57.88 USD 0.46 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QQQU за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.77, а максимальная — 58.85.

Следите за динамикой Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QQQU сегодня?

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2 (QQQU) сегодня оценивается на уровне 57.88. Инструмент торгуется в пределах 57.77 - 58.85, вчерашнее закрытие составило 58.34, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQQU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2?

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2 в настоящее время оценивается в 57.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.54% и USD. Отслеживайте движения QQQU на графике в реальном времени.

Как купить акции QQQU?

Вы можете купить акции Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2 (QQQU) по текущей цене 57.88. Ордера обычно размещаются около 57.88 или 58.18, тогда как 30 и -0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQQU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QQQU?

Инвестирование в Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2 предполагает учет годового диапазона 38.44 - 63.38 и текущей цены 57.88. Многие сравнивают 3.80% и 24.18% перед размещением ордеров на 57.88 или 58.18. Изучайте ежедневные изменения цены QQQU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2?

Самая высокая цена Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2 (QQQU) за последний год составила 63.38. Акции заметно колебались в пределах 38.44 - 63.38, сравнение с 58.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2?

Самая низкая цена Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2 (QQQU) за год составила 38.44. Сравнение с текущими 57.88 и 38.44 - 63.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQQU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QQQU?

В прошлом Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.34 и 19.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.77 58.85
Годовой диапазон
38.44 63.38
Предыдущее закрытие
58.34
Open
58.26
Bid
57.88
Ask
58.18
Low
57.77
High
58.85
Объем
30
Дневное изменение
-0.79%
Месячное изменение
3.80%
6-месячное изменение
24.18%
Годовое изменение
19.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%