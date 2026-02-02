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QQQU: Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2
Курс QQQU за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.77, а максимальная — 58.85.
Следите за динамикой Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QQQU сегодня?
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2 (QQQU) сегодня оценивается на уровне 57.88. Инструмент торгуется в пределах 57.77 - 58.85, вчерашнее закрытие составило 58.34, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQQU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2?
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2 в настоящее время оценивается в 57.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.54% и USD. Отслеживайте движения QQQU на графике в реальном времени.
Как купить акции QQQU?
Вы можете купить акции Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2 (QQQU) по текущей цене 57.88. Ордера обычно размещаются около 57.88 или 58.18, тогда как 30 и -0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQQU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QQQU?
Инвестирование в Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2 предполагает учет годового диапазона 38.44 - 63.38 и текущей цены 57.88. Многие сравнивают 3.80% и 24.18% перед размещением ордеров на 57.88 или 58.18. Изучайте ежедневные изменения цены QQQU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2?
Самая высокая цена Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2 (QQQU) за последний год составила 63.38. Акции заметно колебались в пределах 38.44 - 63.38, сравнение с 58.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2?
Самая низкая цена Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2 (QQQU) за год составила 38.44. Сравнение с текущими 57.88 и 38.44 - 63.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQQU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QQQU?
В прошлом Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.34 и 19.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 58.34
- Open
- 58.26
- Bid
- 57.88
- Ask
- 58.18
- Low
- 57.77
- High
- 58.85
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- 3.80%
- 6-месячное изменение
- 24.18%
- Годовое изменение
- 19.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%