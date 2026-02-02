报价部分
货币 / QQQU
回到股票

QQQU: Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2

57.03 USD 0.85 (1.47%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QQQU汇率已更改-1.47%。当日，交易品种以低点57.02和高点58.12进行交易。

关注Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QQQU新闻

常见问题解答

QQQU股票今天的价格是多少？

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2股票今天的定价为57.03。它在57.02 - 58.12范围内交易，昨天的收盘价为57.88，交易量达到16。QQQU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2股票是否支付股息？

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2目前的价值为57.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.78%和USD。实时查看图表以跟踪QQQU走势。

如何购买QQQU股票？

您可以以57.03的当前价格购买Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2股票。订单通常设置在57.03或57.33附近，而16和-1.69%显示市场活动。立即关注QQQU的实时图表更新。

如何投资QQQU股票？

投资Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2需要考虑年度范围38.44 - 63.38和当前价格57.03。许多人在以57.03或57.33下订单之前，会比较2.28%和。实时查看QQQU价格图表，了解每日变化。

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2的最高价格是63.38。在38.44 - 63.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2的绩效。

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2股票的最低价格是多少？

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2（QQQU）的最低价格为38.44。将其与当前的57.03和38.44 - 63.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QQQU股票是什么时候拆分的？

Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.88和17.78%中可见。

日范围
57.02 58.12
年范围
38.44 63.38
前一天收盘价
57.88
开盘价
58.01
卖价
57.03
买价
57.33
最低价
57.02
最高价
58.12
交易量
16
日变化
-1.47%
月变化
2.28%
6个月变化
22.36%
年变化
17.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%