QQQU: Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2
今日QQQU汇率已更改-1.47%。当日，交易品种以低点57.02和高点58.12进行交易。
关注Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QQQU新闻
常见问题解答
QQQU股票今天的价格是多少？
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2股票今天的定价为57.03。它在57.02 - 58.12范围内交易，昨天的收盘价为57.88，交易量达到16。QQQU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2股票是否支付股息？
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2目前的价值为57.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.78%和USD。实时查看图表以跟踪QQQU走势。
如何购买QQQU股票？
您可以以57.03的当前价格购买Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2股票。订单通常设置在57.03或57.33附近，而16和-1.69%显示市场活动。立即关注QQQU的实时图表更新。
如何投资QQQU股票？
投资Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2需要考虑年度范围38.44 - 63.38和当前价格57.03。许多人在以57.03或57.33下订单之前，会比较2.28%和。实时查看QQQU价格图表，了解每日变化。
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2的最高价格是63.38。在38.44 - 63.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2的绩效。
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2股票的最低价格是多少？
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2（QQQU）的最低价格为38.44。将其与当前的57.03和38.44 - 63.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QQQU股票是什么时候拆分的？
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Concentrated Qs Bull 2历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.88和17.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 57.88
- 开盘价
- 58.01
- 卖价
- 57.03
- 买价
- 57.33
- 最低价
- 57.02
- 最高价
- 58.12
- 交易量
- 16
- 日变化
- -1.47%
- 月变化
- 2.28%
- 6个月变化
- 22.36%
- 年变化
- 17.78%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%