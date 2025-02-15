Валюты / PTN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PTN: Palatin Technologies Inc
0.09 USD 0.08 (47.06%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PTN за сегодня изменился на -47.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.09, а максимальная — 0.11.
Следите за динамикой Palatin Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.09 0.11
Годовой диапазон
0.09 2.13
- Предыдущее закрытие
- 0.17
- Open
- 0.09
- Bid
- 0.09
- Ask
- 0.39
- Low
- 0.09
- High
- 0.11
- Объем
- 3.399 K
- Дневное изменение
- -47.06%
- Месячное изменение
- -52.63%
- 6-месячное изменение
- -92.17%
- Годовое изменение
- -95.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.