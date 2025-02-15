クォートセクション
通貨 / PTN
PTN: Palatin Technologies Inc

0.09 USD 0.08 (47.06%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PTNの今日の為替レートは、-47.06%変化しました。日中、通貨は1あたり0.09の安値と0.11の高値で取引されました。

Palatin Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

PTN News

1日のレンジ
0.09 0.11
1年のレンジ
0.09 2.13
以前の終値
0.17
始値
0.09
買値
0.09
買値
0.39
安値
0.09
高値
0.11
出来高
3.399 K
1日の変化
-47.06%
1ヶ月の変化
-52.63%
6ヶ月の変化
-92.17%
1年の変化
-95.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K