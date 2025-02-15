KurseKategorien
Währungen / PTN
Zurück zum Aktien

PTN: Palatin Technologies Inc

0.09 USD 0.08 (47.06%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PTN hat sich für heute um -47.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.09 bis zu einem Hoch von 0.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Palatin Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

PTN News

Tagesspanne
0.09 0.11
Jahresspanne
0.09 2.13
Vorheriger Schlusskurs
0.17
Eröffnung
0.09
Bid
0.09
Ask
0.39
Tief
0.09
Hoch
0.11
Volumen
3.399 K
Tagesänderung
-47.06%
Monatsänderung
-52.63%
6-Monatsänderung
-92.17%
Jahresänderung
-95.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K