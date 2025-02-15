Währungen / PTN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PTN: Palatin Technologies Inc
0.09 USD 0.08 (47.06%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PTN hat sich für heute um -47.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.09 bis zu einem Hoch von 0.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Palatin Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.09 0.11
Jahresspanne
0.09 2.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.17
- Eröffnung
- 0.09
- Bid
- 0.09
- Ask
- 0.39
- Tief
- 0.09
- Hoch
- 0.11
- Volumen
- 3.399 K
- Tagesänderung
- -47.06%
- Monatsänderung
- -52.63%
- 6-Monatsänderung
- -92.17%
- Jahresänderung
- -95.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K