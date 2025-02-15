Valute / PTN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PTN: Palatin Technologies Inc
0.09 USD 0.08 (47.06%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PTN ha avuto una variazione del -47.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.09 e ad un massimo di 0.11.
Segui le dinamiche di Palatin Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.09 0.11
Intervallo Annuale
0.09 2.13
- Chiusura Precedente
- 0.17
- Apertura
- 0.09
- Bid
- 0.09
- Ask
- 0.39
- Minimo
- 0.09
- Massimo
- 0.11
- Volume
- 3.399 K
- Variazione giornaliera
- -47.06%
- Variazione Mensile
- -52.63%
- Variazione Semestrale
- -92.17%
- Variazione Annuale
- -95.03%
21 settembre, domenica