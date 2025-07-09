Валюты / PROK
PROK: ProKidney Corp - Class A
2.62 USD 0.17 (6.94%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PROK за сегодня изменился на 6.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.44, а максимальная — 2.64.
Следите за динамикой ProKidney Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PROK
- ProKidney Corp. (PROK) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual
- ProKidney at Morgan Stanley Conference: Strategic Insights on CKD Therapy
- ProKidney Corp. (PROK) Presents At Citi's Biopharma Back To School Conference Transcript
- ProKidney at Citi’s Biopharma Back to School Conference: CKD Therapy Progress
- Social Capital's Chamath Palihapitiya is launching a new SPAC — it comes with a jarring warning for retail investors
- Meet the Biotech Stock That Rocketed 775% Higher
- PROKIDNEY CP (PROK) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Best Momentum Stocks to Buy for July 17th
- This Biotech Stock Jumped Over 600% in Just Days After Releasing Promising Clinical Trial Data. And Its Market Cap Is Still Only $2 Billion. But Is It a Buy?
- New Strong Buy Stocks for July 17th
- ProKidney completes Delaware domestication and restructures corporate agreements
- ProKidney Corp. (PROK) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- ProKidney stock soars after FDA confirms accelerated approval pathway
- Simulations Plus, FB Financial And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Blue Gold (NASDAQ:BGL), FB Financial (NYSE:FBK)
- ProKidney stock falls after FDA alignment on rilparencel approval pathway
- FDA confirms eGFR slope as acceptable endpoint for rilparencel approval
- ProKidney stock price target raised to $8 from $4 at UBS on promising data
- ProKidney stock price target raised to $7 from $6 at Guggenheim
- Core CPI In Focus With JPMorgan, Goldman, Netflix Set To Report Earnings
- AZZ Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MP Materials, WK Kellogg And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
- Prokidney (PROK) chief regulatory officer Weber sells $312k in stock
- ProKidney (PROK) Shares Skyrocket On Promising Kidney Disease Drug Trial Results - ProKidney (NASDAQ:PROK)
- Rilparencel De-Risks Phase 3 As ProKidney Enters Price Discovery (Technical Analysis)
- Verona Pharma, Rhythm Pharmaceuticals, AES And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - First Majestic Silver (NYSE:AG), AES (NYSE:AES)
Дневной диапазон
2.44 2.64
Годовой диапазон
0.46 7.13
- Предыдущее закрытие
- 2.45
- Open
- 2.45
- Bid
- 2.62
- Ask
- 2.92
- Low
- 2.44
- High
- 2.64
- Объем
- 1.752 K
- Дневное изменение
- 6.94%
- Месячное изменение
- 10.55%
- 6-месячное изменение
- 191.11%
- Годовое изменение
- 35.75%
