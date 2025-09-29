- Обзор рынка
NLY-PJ: ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
Курс NLY-PJ за сегодня изменился на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.91, а максимальная — 26.11.
Следите за динамикой ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NLY-PJ сегодня?
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) сегодня оценивается на уровне 26.11. Инструмент торгуется в пределах 0.66%, вчерашнее закрытие составило 25.94, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NLY-PJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC в настоящее время оценивается в 26.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.69% и USD. Отслеживайте движения NLY-PJ на графике в реальном времени.
Как купить акции NLY-PJ?
Вы можете купить акции ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) по текущей цене 26.11. Ордера обычно размещаются около 26.11 или 26.41, тогда как 99 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NLY-PJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NLY-PJ?
Инвестирование в ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC предполагает учет годового диапазона 25.17 - 26.11 и текущей цены 26.11. Многие сравнивают 1.79% и 3.69% перед размещением ордеров на 26.11 или 26.41. Изучайте ежедневные изменения цены NLY-PJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Самая высокая цена ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) за последний год составила 26.11. Акции заметно колебались в пределах 25.17 - 26.11, сравнение с 25.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Самая низкая цена ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) за год составила 25.17. Сравнение с текущими 26.11 и 25.17 - 26.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NLY-PJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NLY-PJ?
В прошлом ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.94 и 3.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.94
- Open
- 26.00
- Bid
- 26.11
- Ask
- 26.41
- Low
- 25.91
- High
- 26.11
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- 0.66%
- Месячное изменение
- 1.79%
- 6-месячное изменение
- 3.69%
- Годовое изменение
- 3.69%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%