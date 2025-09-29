КотировкиРазделы
NLY-PJ: ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC

26.11 USD 0.17 (0.66%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NLY-PJ за сегодня изменился на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.91, а максимальная — 26.11.

Следите за динамикой ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.91 26.11
Годовой диапазон
25.17 26.11
Предыдущее закрытие
25.94
Open
26.00
Bid
26.11
Ask
26.41
Low
25.91
High
26.11
Объем
99
Дневное изменение
0.66%
Месячное изменение
1.79%
6-месячное изменение
3.69%
Годовое изменение
3.69%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.