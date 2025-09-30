- Übersicht
NLY-PJ: ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
Der Wechselkurs von NLY-PJ hat sich für heute um 0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.91 bis zu einem Hoch von 26.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NLY-PJ heute?
Die Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) notiert heute bei 26.15. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.81% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.94 und das Handelsvolumen erreichte 131. Das Live-Chart von NLY-PJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NLY-PJ Dividenden?
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC wird derzeit mit 26.15 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NLY-PJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich NLY-PJ-Aktien?
Sie können Aktien von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) zum aktuellen Kurs von 26.15 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.15 oder 26.45 platziert, während 131 und 0.58% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NLY-PJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NLY-PJ-Aktien?
Bei einer Investition in ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC müssen die jährliche Spanne 25.17 - 26.20 und der aktuelle Kurs 26.15 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.95% und 3.85%, bevor sie Orders zu 26.15 oder 26.45 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NLY-PJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Der höchste Kurs von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) im vergangenen Jahr lag bei 26.20. Innerhalb von 25.17 - 26.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Der niedrigste Kurs von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) im Laufe des Jahres betrug 25.17. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.15 und der Spanne 25.17 - 26.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NLY-PJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NLY-PJ statt?
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.94 und 3.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.94
- Eröffnung
- 26.00
- Bid
- 26.15
- Ask
- 26.45
- Tief
- 25.91
- Hoch
- 26.20
- Volumen
- 131
- Tagesänderung
- 0.81%
- Monatsänderung
- 1.95%
- 6-Monatsänderung
- 3.85%
- Jahresänderung
- 3.85%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4