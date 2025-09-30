KurseKategorien
Währungen / NLY-PJ
Zurück zum Aktien

NLY-PJ: ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC

26.15 USD 0.21 (0.81%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NLY-PJ hat sich für heute um 0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.91 bis zu einem Hoch von 26.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von NLY-PJ heute?

Die Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) notiert heute bei 26.15. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.81% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.94 und das Handelsvolumen erreichte 131. Das Live-Chart von NLY-PJ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie NLY-PJ Dividenden?

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC wird derzeit mit 26.15 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NLY-PJ zu verfolgen.

Wie kaufe ich NLY-PJ-Aktien?

Sie können Aktien von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) zum aktuellen Kurs von 26.15 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.15 oder 26.45 platziert, während 131 und 0.58% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NLY-PJ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in NLY-PJ-Aktien?

Bei einer Investition in ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC müssen die jährliche Spanne 25.17 - 26.20 und der aktuelle Kurs 26.15 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.95% und 3.85%, bevor sie Orders zu 26.15 oder 26.45 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NLY-PJ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Der höchste Kurs von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) im vergangenen Jahr lag bei 26.20. Innerhalb von 25.17 - 26.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Der niedrigste Kurs von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) im Laufe des Jahres betrug 25.17. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.15 und der Spanne 25.17 - 26.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NLY-PJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von NLY-PJ statt?

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.94 und 3.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.91 26.20
Jahresspanne
25.17 26.20
Vorheriger Schlusskurs
25.94
Eröffnung
26.00
Bid
26.15
Ask
26.45
Tief
25.91
Hoch
26.20
Volumen
131
Tagesänderung
0.81%
Monatsänderung
1.95%
6-Monatsänderung
3.85%
Jahresänderung
3.85%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4