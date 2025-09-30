CotaçõesSeções
NLY-PJ
NLY-PJ: ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC

26.15 USD 0.21 (0.81%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NLY-PJ para hoje mudou para 0.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.91 e o mais alto foi 26.20.

Veja a dinâmica do par de moedas ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
25.91 26.20
Faixa anual
25.17 26.20
Fechamento anterior
25.94
Open
26.00
Bid
26.15
Ask
26.45
Low
25.91
High
26.20
Volume
131
Mudança diária
0.81%
Mudança mensal
1.95%
Mudança de 6 meses
3.85%
Mudança anual
3.85%
