NLY-PJ: ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
A taxa do NLY-PJ para hoje mudou para 0.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.91 e o mais alto foi 26.20.
Veja a dinâmica do par de moedas ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NLY-PJ hoje?
Hoje ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) está avaliado em 26.15. O instrumento é negociado dentro de 0.81%, o fechamento de ontem foi 25.94, e o volume de negociação atingiu 131. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NLY-PJ em tempo real.
As ações de ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC pagam dividendos?
Atualmente ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC está avaliado em 26.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.85% e USD. Monitore os movimentos de NLY-PJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NLY-PJ?
Você pode comprar ações de ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) pelo preço atual 26.15. Ordens geralmente são executadas perto de 26.15 ou 26.45, enquanto 131 e 0.58% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NLY-PJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NLY-PJ?
Investir em ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC envolve considerar a faixa anual 25.17 - 26.20 e o preço atual 26.15. Muitos comparam 1.95% e 3.85% antes de enviar ordens em 26.15 ou 26.45. Estude as mudanças diárias de preço de NLY-PJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
O maior preço de ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) no último ano foi 26.20. As ações oscilaram bastante dentro de 25.17 - 26.20, e a comparação com 25.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
O menor preço de ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) no ano foi 25.17. A comparação com o preço atual 26.15 e 25.17 - 26.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NLY-PJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NLY-PJ?
No passado ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.94 e 3.85% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.94
- Open
- 26.00
- Bid
- 26.15
- Ask
- 26.45
- Low
- 25.91
- High
- 26.20
- Volume
- 131
- Mudança diária
- 0.81%
- Mudança mensal
- 1.95%
- Mudança de 6 meses
- 3.85%
- Mudança anual
- 3.85%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4