NLY-PJ: ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
Il tasso di cambio NLY-PJ ha avuto una variazione del 0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.91 e ad un massimo di 26.20.
Segui le dinamiche di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NLY-PJ oggi?
Oggi le azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC sono prezzate a 26.15. Viene scambiato all'interno di 0.81%, la chiusura di ieri è stata 25.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 131. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NLY-PJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC pagano dividendi?
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC è attualmente valutato a 26.15. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NLY-PJ.
Come acquistare azioni NLY-PJ?
Puoi acquistare azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC al prezzo attuale di 26.15. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.15 o 26.45, mentre 131 e 0.58% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NLY-PJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NLY-PJ?
Investire in ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC implica considerare l'intervallo annuale 25.17 - 26.20 e il prezzo attuale 26.15. Molti confrontano 1.95% e 3.85% prima di effettuare ordini su 26.15 o 26.45. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NLY-PJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Il prezzo massimo di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC nell'ultimo anno è stato 26.20. All'interno di 25.17 - 26.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Il prezzo più basso di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) nel corso dell'anno è stato 25.17. Confrontandolo con gli attuali 26.15 e 25.17 - 26.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NLY-PJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NLY-PJ?
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.94 e 3.85%.
- Chiusura Precedente
- 25.94
- Apertura
- 26.00
- Bid
- 26.15
- Ask
- 26.45
- Minimo
- 25.91
- Massimo
- 26.20
- Volume
- 131
- Variazione giornaliera
- 0.81%
- Variazione Mensile
- 1.95%
- Variazione Semestrale
- 3.85%
- Variazione Annuale
- 3.85%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4