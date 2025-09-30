QuotazioniSezioni
Valute / NLY-PJ
Tornare a Azioni

NLY-PJ: ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC

26.15 USD 0.21 (0.81%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NLY-PJ ha avuto una variazione del 0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.91 e ad un massimo di 26.20.

Segui le dinamiche di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NLY-PJ oggi?

Oggi le azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC sono prezzate a 26.15. Viene scambiato all'interno di 0.81%, la chiusura di ieri è stata 25.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 131. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NLY-PJ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC pagano dividendi?

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC è attualmente valutato a 26.15. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NLY-PJ.

Come acquistare azioni NLY-PJ?

Puoi acquistare azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC al prezzo attuale di 26.15. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.15 o 26.45, mentre 131 e 0.58% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NLY-PJ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NLY-PJ?

Investire in ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC implica considerare l'intervallo annuale 25.17 - 26.20 e il prezzo attuale 26.15. Molti confrontano 1.95% e 3.85% prima di effettuare ordini su 26.15 o 26.45. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NLY-PJ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Il prezzo massimo di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC nell'ultimo anno è stato 26.20. All'interno di 25.17 - 26.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Il prezzo più basso di ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PJ) nel corso dell'anno è stato 25.17. Confrontandolo con gli attuali 26.15 e 25.17 - 26.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NLY-PJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NLY-PJ?

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.94 e 3.85%.

Intervallo Giornaliero
25.91 26.20
Intervallo Annuale
25.17 26.20
Chiusura Precedente
25.94
Apertura
26.00
Bid
26.15
Ask
26.45
Minimo
25.91
Massimo
26.20
Volume
131
Variazione giornaliera
0.81%
Variazione Mensile
1.95%
Variazione Semestrale
3.85%
Variazione Annuale
3.85%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4