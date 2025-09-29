- 概要
NLY-PJ: ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
NLY-PJの今日の為替レートは、0.81%変化しました。日中、通貨は1あたり25.91の安値と26.20の高値で取引されました。
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NLY-PJ株の現在の価格は？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株価は本日26.15です。0.81%内で取引され、前日の終値は25.94、取引量は131に達しました。NLY-PJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株は配当を出しますか？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの現在の価格は26.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.85%やUSDにも注目します。NLY-PJの動きはライブチャートで確認できます。
NLY-PJ株を買う方法は？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株は現在26.15で購入可能です。注文は通常26.15または26.45付近で行われ、131や0.58%が市場の動きを示します。NLY-PJの最新情報はライブチャートで確認できます。
NLY-PJ株に投資する方法は？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCへの投資では、年間の値幅25.17 - 26.20と現在の26.15を考慮します。注文は多くの場合26.15や26.45で行われる前に、1.95%や3.85%と比較されます。NLY-PJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株の最高値は？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの過去1年の最高値は26.20でした。25.17 - 26.20内で株価は大きく変動し、25.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株の最低値は？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC(NLY-PJ)の年間最安値は25.17でした。現在の26.15や25.17 - 26.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NLY-PJの動きはライブチャートで確認できます。
NLY-PJの株式分割はいつ行われましたか？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.94、3.85%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.94
- 始値
- 26.00
- 買値
- 26.15
- 買値
- 26.45
- 安値
- 25.91
- 高値
- 26.20
- 出来高
- 131
- 1日の変化
- 0.81%
- 1ヶ月の変化
- 1.95%
- 6ヶ月の変化
- 3.85%
- 1年の変化
- 3.85%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前