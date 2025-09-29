クォートセクション
通貨 / NLY-PJ
株に戻る

NLY-PJ: ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC

26.15 USD 0.21 (0.81%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NLY-PJの今日の為替レートは、0.81%変化しました。日中、通貨は1あたり25.91の安値と26.20の高値で取引されました。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

NLY-PJ株の現在の価格は？

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株価は本日26.15です。0.81%内で取引され、前日の終値は25.94、取引量は131に達しました。NLY-PJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株は配当を出しますか？

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの現在の価格は26.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.85%やUSDにも注目します。NLY-PJの動きはライブチャートで確認できます。

NLY-PJ株を買う方法は？

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株は現在26.15で購入可能です。注文は通常26.15または26.45付近で行われ、131や0.58%が市場の動きを示します。NLY-PJの最新情報はライブチャートで確認できます。

NLY-PJ株に投資する方法は？

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCへの投資では、年間の値幅25.17 - 26.20と現在の26.15を考慮します。注文は多くの場合26.15や26.45で行われる前に、1.95%や3.85%と比較されます。NLY-PJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株の最高値は？

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの過去1年の最高値は26.20でした。25.17 - 26.20内で株価は大きく変動し、25.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCの株の最低値は？

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC(NLY-PJ)の年間最安値は25.17でした。現在の26.15や25.17 - 26.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NLY-PJの動きはライブチャートで確認できます。

NLY-PJの株式分割はいつ行われましたか？

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.94、3.85%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.91 26.20
1年のレンジ
25.17 26.20
以前の終値
25.94
始値
26.00
買値
26.15
買値
26.45
安値
25.91
高値
26.20
出来高
131
1日の変化
0.81%
1ヶ月の変化
1.95%
6ヶ月の変化
3.85%
1年の変化
3.85%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待