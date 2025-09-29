NLY-PJ: ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
今日NLY-PJ汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点25.91和高点26.20进行交易。
关注ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
NLY-PJ股票今天的价格是多少？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票今天的定价为26.15。它在0.81%范围内交易，昨天的收盘价为25.94，交易量达到131。NLY-PJ的实时价格图表显示了这些更新。
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票是否支付股息？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC目前的价值为26.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.85%和USD。实时查看图表以跟踪NLY-PJ走势。
如何购买NLY-PJ股票？
您可以以26.15的当前价格购买ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票。订单通常设置在26.15或26.45附近，而131和0.58%显示市场活动。立即关注NLY-PJ的实时图表更新。
如何投资NLY-PJ股票？
投资ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC需要考虑年度范围25.17 - 26.11和当前价格26.15。许多人在以26.15或26.45下订单之前，会比较1.95%和。实时查看NLY-PJ价格图表，了解每日变化。
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC的最高价格是26.11。在25.17 - 26.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC的绩效。
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票的最低价格是多少？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC（NLY-PJ）的最低价格为25.17。将其与当前的26.15和25.17 - 26.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NLY-PJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NLY-PJ股票是什么时候拆分的？
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.94和3.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.94
- 开盘价
- 26.00
- 卖价
- 26.15
- 买价
- 26.45
- 最低价
- 25.91
- 最高价
- 26.20
- 交易量
- 131
- 日变化
- 0.81%
- 月变化
- 1.95%
- 6个月变化
- 3.85%
- 年变化
- 3.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值