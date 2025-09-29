报价部分
NLY-PJ: ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC

26.15 USD 0.21 (0.81%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NLY-PJ汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点25.91和高点26.20进行交易。

关注ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NLY-PJ股票今天的价格是多少？

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票今天的定价为26.15。它在0.81%范围内交易，昨天的收盘价为25.94，交易量达到131。NLY-PJ的实时价格图表显示了这些更新。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票是否支付股息？

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC目前的价值为26.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.85%和USD。实时查看图表以跟踪NLY-PJ走势。

如何购买NLY-PJ股票？

您可以以26.15的当前价格购买ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票。订单通常设置在26.15或26.45附近，而131和0.58%显示市场活动。立即关注NLY-PJ的实时图表更新。

如何投资NLY-PJ股票？

投资ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC需要考虑年度范围25.17 - 26.11和当前价格26.15。许多人在以26.15或26.45下订单之前，会比较1.95%和。实时查看NLY-PJ价格图表，了解每日变化。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC的最高价格是26.11。在25.17 - 26.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC的绩效。

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC股票的最低价格是多少？

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC（NLY-PJ）的最低价格为25.17。将其与当前的26.15和25.17 - 26.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NLY-PJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NLY-PJ股票是什么时候拆分的？

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.94和3.85%中可见。

29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值