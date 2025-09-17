Валюты / MVRL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MVRL: ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN
15.36 USD 0.17 (1.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MVRL за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.36, а максимальная — 15.51.
Следите за динамикой ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
15.36 15.51
Годовой диапазон
11.78 18.18
- Предыдущее закрытие
- 15.53
- Open
- 15.51
- Bid
- 15.36
- Ask
- 15.66
- Low
- 15.36
- High
- 15.51
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -1.09%
- Месячное изменение
- 0.39%
- 6-месячное изменение
- -5.36%
- Годовое изменение
- -15.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.