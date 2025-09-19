クォートセクション
通貨 / MVRL
MVRL: ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN

15.43 USD 0.06 (0.39%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MVRLの今日の為替レートは、-0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり15.27の安値と15.43の高値で取引されました。

ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
15.27 15.43
1年のレンジ
11.78 18.18
以前の終値
15.49
始値
15.27
買値
15.43
買値
15.73
安値
15.27
高値
15.43
出来高
13
1日の変化
-0.39%
1ヶ月の変化
0.85%
6ヶ月の変化
-4.93%
1年の変化
-14.75%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K