Der Wechselkurs von MVRL hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.27 bis zu einem Hoch von 15.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.