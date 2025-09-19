Währungen / MVRL
MVRL: ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN
15.43 USD 0.06 (0.39%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MVRL hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.27 bis zu einem Hoch von 15.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
15.27 15.43
Jahresspanne
11.78 18.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.49
- Eröffnung
- 15.27
- Bid
- 15.43
- Ask
- 15.73
- Tief
- 15.27
- Hoch
- 15.43
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.39%
- Monatsänderung
- 0.85%
- 6-Monatsänderung
- -4.93%
- Jahresänderung
- -14.75%
