MVRL: ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN
15.34 USD 0.09 (0.58%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MVRL ha avuto una variazione del -0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.30 e ad un massimo di 15.35.
Segui le dinamiche di ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
15.30 15.35
Intervallo Annuale
11.78 18.18
- Chiusura Precedente
- 15.43
- Apertura
- 15.30
- Bid
- 15.34
- Ask
- 15.64
- Minimo
- 15.30
- Massimo
- 15.35
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.58%
- Variazione Mensile
- 0.26%
- Variazione Semestrale
- -5.48%
- Variazione Annuale
- -15.25%
20 settembre, sabato