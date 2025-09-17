Валюты / MSBIP
MSBIP: Midland States Bancorp Inc - Depositary Shares Each Representin
24.35 USD 0.45 (1.88%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MSBIP за сегодня изменился на 1.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.92, а максимальная — 24.49.
Следите за динамикой Midland States Bancorp Inc - Depositary Shares Each Representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.92 24.49
Годовой диапазон
22.03 25.77
- Предыдущее закрытие
- 23.90
- Open
- 23.92
- Bid
- 24.35
- Ask
- 24.65
- Low
- 23.92
- High
- 24.49
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- 1.88%
- Месячное изменение
- 6.24%
- 6-месячное изменение
- 0.83%
- Годовое изменение
- -3.03%
