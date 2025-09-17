КотировкиРазделы
MSBIP
MSBIP: Midland States Bancorp Inc - Depositary Shares Each Representin

24.35 USD 0.45 (1.88%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MSBIP за сегодня изменился на 1.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.92, а максимальная — 24.49.

Следите за динамикой Midland States Bancorp Inc - Depositary Shares Each Representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.92 24.49
Годовой диапазон
22.03 25.77
Предыдущее закрытие
23.90
Open
23.92
Bid
24.35
Ask
24.65
Low
23.92
High
24.49
Объем
99
Дневное изменение
1.88%
Месячное изменение
6.24%
6-месячное изменение
0.83%
Годовое изменение
-3.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.