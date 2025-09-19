クォートセクション
通貨 / MSBIP
MSBIP: Midland States Bancorp Inc - Depositary Shares Each Representin

24.11 USD 0.38 (1.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MSBIPの今日の為替レートは、-1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり24.10の安値と24.49の高値で取引されました。

Midland States Bancorp Inc - Depositary Shares Each Representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.10 24.49
1年のレンジ
22.03 25.77
以前の終値
24.49
始値
24.25
買値
24.11
買値
24.41
安値
24.10
高値
24.49
出来高
39
1日の変化
-1.55%
1ヶ月の変化
5.19%
6ヶ月の変化
-0.17%
1年の変化
-3.98%
