QuotazioniSezioni
Valute / MSBIP
Tornare a Azioni

MSBIP: Midland States Bancorp Inc - Depositary Shares Each Representin

24.31 USD 0.20 (0.83%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MSBIP ha avuto una variazione del 0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.31 e ad un massimo di 24.33.

Segui le dinamiche di Midland States Bancorp Inc - Depositary Shares Each Representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
24.31 24.33
Intervallo Annuale
22.03 25.77
Chiusura Precedente
24.11
Apertura
24.33
Bid
24.31
Ask
24.61
Minimo
24.31
Massimo
24.33
Volume
2
Variazione giornaliera
0.83%
Variazione Mensile
6.06%
Variazione Semestrale
0.66%
Variazione Annuale
-3.19%
20 settembre, sabato