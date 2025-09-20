Valute / MSBIP
MSBIP: Midland States Bancorp Inc - Depositary Shares Each Representin
24.31 USD 0.20 (0.83%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MSBIP ha avuto una variazione del 0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.31 e ad un massimo di 24.33.
Segui le dinamiche di Midland States Bancorp Inc - Depositary Shares Each Representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
24.31 24.33
Intervallo Annuale
22.03 25.77
- Chiusura Precedente
- 24.11
- Apertura
- 24.33
- Bid
- 24.31
- Ask
- 24.61
- Minimo
- 24.31
- Massimo
- 24.33
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.83%
- Variazione Mensile
- 6.06%
- Variazione Semestrale
- 0.66%
- Variazione Annuale
- -3.19%
20 settembre, sabato