MSBIP: Midland States Bancorp Inc - Depositary Shares Each Representin
24.11 USD 0.38 (1.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MSBIP hat sich für heute um -1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.10 bis zu einem Hoch von 24.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Midland States Bancorp Inc - Depositary Shares Each Representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.10 24.49
Jahresspanne
22.03 25.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.49
- Eröffnung
- 24.25
- Bid
- 24.11
- Ask
- 24.41
- Tief
- 24.10
- Hoch
- 24.49
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- -1.55%
- Monatsänderung
- 5.19%
- 6-Monatsänderung
- -0.17%
- Jahresänderung
- -3.98%
