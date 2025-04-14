Валюты / MSBI
MSBI: Midland States Bancorp Inc
17.63 USD 0.20 (1.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MSBI за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.46, а максимальная — 17.85.
Следите за динамикой Midland States Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MSBI
Дневной диапазон
17.46 17.85
Годовой диапазон
14.79 28.08
- Предыдущее закрытие
- 17.83
- Open
- 17.85
- Bid
- 17.63
- Ask
- 17.93
- Low
- 17.46
- High
- 17.85
- Объем
- 310
- Дневное изменение
- -1.12%
- Месячное изменение
- -3.29%
- 6-месячное изменение
- 3.77%
- Годовое изменение
- -18.64%
